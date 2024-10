Das sind keine überraschenden Punkte. Doch für die User und Creator können sie auf den ersten Blick einen Hinweis darauf geben, was die Creator der erfolgreichen Videos genau richtig gemacht haben. Und man kann dann direkt sehen, welche View- oder Like-Zahlen das hervorbringt. Wann diese Anzeige umfassende ausgerollt wird, ist bisher noch nicht klar.

Noch mehr Tipps zu Reels liefert Instagram derweil in diversen weiteren Kontexten.

So finden Creator neben den basalen allgemeinen Reels-Tipps der Plattformen auch konkrete Best Practices direkt im Professional Dashboard. Und in unserem dedizierten und ausführlichen Beitrag zur Reichweitensteigerung kannst du Hinweise für Reels, Stories und Karussell-Posts mitnehmen. Besonders erfreulich ist für Creator indes auch, dass Instagram die Trial Reels für Non-Follower jetzt für mehr User bereitstellt und selbst aktiv im Profil und im Ordner für Entwürfe pusht. Auch diese Option soll für mehr Reichweite, bessere Videos und letztlich mehr Erfolg sorgen.