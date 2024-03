Bei dem Feature handelt es sich zunächst womöglich um einen limitierten Test Instagrams. Wir haben die Funktion noch nicht. Allerdings könnte die Plattform daran interessiert sein, das populäre Format Reels zu erweitern und nach und nach längere Videos zu ermöglichen. Denn mit längeren Clips können sowohl Creator als auch Marken einerseits mehr Content-Inhalte in einem Video vermitteln, während Instagram und die Creator langfristig auch mehr damit verdienen können. Eine offizielle Einordnung vonseiten Instagrams ist noch nicht vorhanden.

Der Stellenwert, den Reels für den Social-Media-Konzern Meta inzwischen hat, ist extrem hoch. Und nach Daten der Customer-Engagement-Plattform Emplifi erzielen Reels mehr Views als andere vergleichbare Videoformate. Meta gibt an, dass das Format inzwischen über 200 Milliarden Aufrufe und 3,5 Milliarden Reshares täglich generiert (auf Instagram und Facebook).

Der Reels-Bereich auf Instagram und Facebook genießt bei Meta also höchste Priorität. Das betonte Meta CEO Mark Zuckerberg nicht zuletzt im Earnings Call zu den Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023:

[…] Reels and our discovery engine remain a major priority and driver of engagement, and messaging continues to be our focus for building the next revenue pillar of our business before our longer term work reaches scale. But since I went a bit longer on the other areas today, I’m just going to mention a few highlights here. Reels continues to do very well across both Instagram and Facebook. People reshare Reels 3.5 billion times every day. Reels is now contributing to our net revenue across our apps. The biggest opportunity 4 going forward is unifying our recommendations systems across Reels and other types of video. That will help people discover the best content across our systems no matter what format it’s in.