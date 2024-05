Die meisten Tipps sind recht allgemein formuliert und entsprechen den üblichen Ratschlägen von Instagram zur Erstellung von Reels. Instagram empfiehlt, authentisches Engagement zu erzeugen und Inhalte zur richtigen Zeit und in der höchsten Auflösung zu teilen. Zusätzlich sollten Inhalte simultan über alle Plattformen geteilt werden, um die Sichtbarkeit zu maximieren.

Auf der anderen Seite gibt es bestimmte Praktiken, die der Reichweite schaden können. Dazu gehören das Posten von nicht selbst erstellten Inhalten, Inhalte in zu niedriger Auflösung, das Verwenden von Inhalten mit Wasserzeichen aus anderen Apps und das sogenannte Engagement Baiting – eine Taktik, bei der Personen dazu gedrängt werden, mit Beiträgen über Gefällt mir-Angaben, Kommentare und andere Handlungen zu interagieren. Dies soll die Interaktionen künstlich steigern und eine größere Reichweite generieren.

Ein entscheidender Tipp für alle User, die ihre Reichweite auf Instagram maximieren möchten, ist, dass die Reels kurz gehalten werden. Instagram empfiehlt, die Dauer der Reels auf weniger als 90 Sekunden zu beschränken. Die aktuelle Höchstlänge für Reels, die in der App erstellt werden, beträgt 90 Sekunden, es können jedoch auch längere Reels hochgeladen werden. Instagram hat in der Vergangenheit mit drei- und zehnminütigen Reels Uploads experimentiert. Offensichtlich sind diese Experimente aber nicht sehr erfolgreich, denn Instagram rät den Nutzer:innen nun davon ab. Creator sollten diesen Hinweis in ihre Posting-Strategie einbeziehen. Instagram hat die eigene Creator-Hilfeseite nach dem Creator Event aktualisiert und die neuen Tipps dort veröffentlicht.

Mark Zuckerberg, CEO von Instagrams Mutterkonzern Meta, betonte im Earnings Call zu den Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023 die Wichtigkeit von Reels für das Unternehmen. Täglich werden Reels über 3,5 Milliarden Mal geteilt, was ihre Popularität und ihren Beitrag zum Unternehmensumsatz unterstreicht.

[…] Reels and our discovery engine remain a major priority and driver of engagement, and messaging continues to be our focus for building the next revenue pillar of our business before our longer term work reaches scale. But since I went a bit longer on the other areas today, I’m just going to mention a few highlights here. Reels continues to do very well across both Instagram and Facebook. People reshare Reels 3.5 billion times every day. Reels is now contributing to our net revenue across our apps. The biggest opportunity 4 going forward is unifying our recommendations systems across Reels and other types of video. That will help people discover the best content across our systems no matter what format it’s in.