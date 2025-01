Mit Edits liefert Instagram den Creatorn eine Videobearbeitungs-App, die Export ohne Wasserzeichen, Projektzusammenführung und einfaches Schneiden sowie unmittelbares Teilen auf Instagram erlaubt. Erfahre, wann die App kommt und wie du sie erhältst.

Gute Nachrichten für alle Video-Creator auf Instagram. Meta liefert ihnen bald eine neue Bearbeitungs-App für ihre Clips. Diese soll das Go-to-Format Reels – welches auf Instagram und Facebook bereits über 60 Prozent der Nutzungszeit ausmacht – noch weiter fördern. Da die neue Standalone App Edits an CapCut erinnert, das von TikTok-Mutter ByteDance bereitgestellt wird, möchte Meta womöglich auch die Konkurrenz schwächen. Der Zeitpunkt der Ankündigung dürfte nicht zufällig gewählt worden sein.

Das hat Instagrams Bearbeitungs-App für Videos Edits zu bieten

Auf Instagram selbst und im Broadcast Channel gab der Creators Account der Plattform bekannt, dass bald eine neue App zur Videokreation bereitsteht. Edits wurde ausgerechnet an dem Tag angekündigt, an dem TikTok zumindest vorübergehend den Dienst in den USA abschaltete. Im Zuge des US Shutdowns der Konkurrenzplattform, der nun wieder aufgehoben wurde, erwartete Instagram noch mehr Aktivität von Creatorn. Und womöglich hat man auch damit gerechnet, dass die ByteDance App CapCut, die bei vielen Video-Creatorn große Popularität erlangt hat, in den USA ebenfalls gesperrt werden könnte.

Denn Edits erinnert stark an die Funktionen dieser App. Mit Edits können Creator laut Information im App Store direkt auf ihrem Smartphone Videos kostenfrei bearbeiten. Sie können Clips ohne Wasserzeichen herunterladen, Videos in 1080p auf Instagram teilen, bis zu zehn Minuten lange Clips bearbeiten und alle Drafts und Videos an einem Ort speichern.

Darüber hinaus erhalten sie AI Support für Animationen, diverse Hintergründe, Overlays, Schriftarten, automatische Untertitel, Enhancement-Optionen für Sounds und nicht zuletzt Analyseoptionen für Follower und Non-Follower, Live Insights und Planungs-Tools basierend auf der Video-Performance.