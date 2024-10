Creator sollen dank der Neuerung die Möglichkeit erhalten, mehr Personen zu erreichen, die ihnen (noch) nicht folgen. Schließlich können sie so ihren Foto-Content mit Musik in einem vielbesuchten Bereich der App verbreiten, anstatt nur im Feed und auf ihrem Profil. Darüber hinaus können nicht nur Fotos, sondern auch Videos als Carousel im Reels-Bereich geteilt werden.

Wie können Creator ihre Karussell-Posts gestalten, um möglichst viele User über den Reels Tab zu erreichen? Diesbezüglich hat Instagram einige Tipps auf Lager. Neben Musik sollte insbesondere das erste Slide des Karussell-Posts über Text verfügen, um die Nutzer:innen direkt über den Inhalt des Posts zu informieren. Creator sollten also – ganz ähnlich wie bei Reels – darauf setzen, schon in den ersten Sekunden klar zu vermitteln, was die User vom Content erwarten können.

Darüber hinaus sei es sinnvoll, visuell eindrucksvolle Bilder zu integrieren, um das Engagement anzukurbeln. Konkret empfiehlt die Plattform:

To increase the reach of your photos and carousels, you should consider featuring visually striking images that will evoke a reaction and, ultimately, engagement – try layering images via stickers to help your posts stand out.