Inzwischen können User auf zahlreiche neue Funktionen zurückgreifen, es gibt einen View Count, ein Trends-Feature (in den USA), Bonusprogramme für Creator und eine Swipe-to-like-Funktion wie auf Tinder. Ganz neu ist zudem ein Easter Egg, bei dem du in der App auf deinem Profil das App Icon ändern kannst. Im rechten oberen Bereich deines Profils findest du ein Geburtstagskuchen-Icon. Wenn du darauf tippst, kannst du alternative Icons für Threads digital freirubbeln – und diese auch für die App nutzen.

Doch wie nutzen die User die Plattform besonders gern? Das hat Instagram zusammen mit Wakefield Research für die USA ermittelt.

2.000 Personen aus verschiedenen Generationen wurden in den USA zu ihrer Social-Media-Nutzung und Threads im Speziellen befragt. Dabei zeigte sich, dass sich 48 Prozent der Befragten selbst als Creator oder Influencer betrachten. Aus der Erhebung geht auch hervor, dass die Millennials (zu 65 Prozent) und Gen Z (zu 63 Prozent) Voice Notes mögen – wie sie von Celebrities wie Serena Williams oder Cardi B. schon gepostet wurden –, während die Gen X und Boomer in der Umfrage vielfach (70 Prozent) nicht wussten, was es mit dem Feature auf sich hat.

Instagram gibt im Post zur Erhebung auch preis, dass 63 Prozent aller Posts nur mit Text erstellt werden. Bei knapp 25 Prozent der Posts ist aber mindestens ein Foto dabei. Zu den populärsten Tags der vergangenen drei Monate zählen:

Zu den populärsten Emojis auf der Plattform zählen wiederum „rolling on the floor laughing emoji (🤣)“, „crying(😭)“, „black heart (🖤)“, „sparkle (✨)“ und „heart eyes (😍)“.

Für die Zukunft der Plattform gibt es indes einige Pläne. Ein paar davon hat Instagram-Chef Adam Mosseri im Interview mit Casey Newton auf Platformer diskutiert. Er erklärt darin auch, dass er sich mehr Unabhängigkeit von Instagram für Threads wünscht.

[…] My hope is that Threads gets more independent over time. It’s still deeply integrated with Instagram — you can sign in with the same account, you can automatically follow the same accounts, and we show Threads content in Instagram. But over time, I want it to be more and more independent. We’re working on things like Threads-only accounts and data separation. As we iterate on the product, it’s gonna differentiate more and more. There’s a strong correlation between people who curate their Threads graph and people will stick around with Threads. It’s nice that you can just follow all the same accounts to get started. But if you just do that, it doesn’t usually seem to be enough. So I do think the graphs will differentiate more and more over time as well […].