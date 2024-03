Ob einem Swipe Like im Algorithmus eine andere Bedeutung beigemessen wird als einem per Like Button verliehenen Like, ist bis dato unklar. Allerdings könnte die Funktion für manche User als Anreiz zur Bewertung der Inhalte fungieren; das könnte dann aber auch dazu führen, dass mehr User ihr Desinteresse an Inhalten zum Ausdruck bringen. Der Algorithmus könnte langfristig davon profitieren.

Um noch mehr das eigene Interesse anregende und brandaktuelle Themen zu finden, können erste User – in den USA – inzwischen auf das neue Threads Feature Trending now zugreifen. Nutzer:innen können die Trends auf Threads ab jetzt sowohl im Search-Bereich als auch im For You Feed sehen. Der Instagram-Chef und auch für Threads Mitverantwortliche Adam Mosseri gibt auf der Plattform an, dass die Funktion dabei helfen soll, aktuelle Trendthemen schnell und einfach zu identifizieren. Die jüngsten Updates der Plattform erweitern den Funktionsbereich für zahlreiche User erneut. Inzwischen hat Threads laut Meta bereits über 130 Millionen monatlich aktive User. Zudem konnte die Plattform in den vergangenen Monaten stets höhere Download-Zahlen als die Konkurrenz X erzielen. Das dürfte auch daran liegen, dass Threads seit Dezember 2023 endlich auch in Europa zur Verfügung steht.