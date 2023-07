Die neue App verzeichnet kurz nach dem Launch Millionen User – doch in Deutschland ist Threads noch nicht verfügbar. Wir zeigen dir, wie du durch einen Trick Threads für iOS und Android bereits jetzt nutzen kannst.

40 Millionen User in 24 Stunden: Metas neuer Microblogging-Dienst stößt zum Launch auf riesiges Interesse und könnte möglicherweise ChatGPT als den am schnellsten wachsenden Dienst aller Zeiten ablösen. Während Twitter bereits mit einer Klage aufgrund angeblicher Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum droht und auch Metas erstarkte Marktmacht für Diskussionen sorgt, ist die App in der EU bislang noch gar nicht verfügbar.

© Meta, App Store via Canva

Aktuell kann Threads schon in über 100 Ländern genutzt werden, darunter in den USA sowie in Großbritannien, Australien, Kanada und Japan. Wann der Launch in der EU folgen soll, ist unklar. Die Verknüpfung von Threads mit Instagram, welche die App für viele User interessant macht, stellt in Sachen Datenschutz momentan ein Problem dar: So könne Meta nach Angaben der irischen Datenschutzbehörde keinen der DSGVO gemäßen Datenschutz gewährleisten, wenn diverse User-Daten, von der Location bis zur Suchhistorie, von Instagram transferiert werden. Wer nicht warten möchte, bis über die Zukunft von Threads in der EU entschieden wird, kann die App über Umwege bereits jetzt in Deutschland nutzen. Wir zeigen dir, wie es geht.

So funktioniert der Download mit iOS und Android

iOS-Nutzer:innen können über einen Trick Threads schon jetzt hierzulande nutzen: Sie benötigen eine Apple ID aus einem Land, in welchem die App bereits verfügbar ist – also beispielsweise aus Großbritannien oder den USA. Diese kann über die Apple Website erstellt werden, hierzu werden eine US-amerikanische Anschrift und Telefonnummer benötigt. Anschließend kann sich mit der neuen ID im App Store angemeldet werden – nach dem Download von Threads ist auch der Wechsel zurück zur deutschen ID möglich. Diesen Weg gehen User allerdings auf eigene Gefahr und müssen im schlimmsten Fall mit einer Account-Sperre rechnen.

Für Android User funktioniert der Download von Threads in Deutschland sogar noch etwas unkomplizierter: Sie können sich einfach die APK von Threads herunterladen, die App sollte sich ohne Probleme mit dem deutschen Instagram Account verbinden lassen. Die Abkürzung APK steht für Android Package. Hierbei handelt es sich um eine Datei, die für die Installation einer Android App benötigt wird. User sollten abwägen, ob sie von diesem Workaround auf eigene Gefahr Gebrauch machen möchten. Bei Android werden APK-Installationen außerhalb des Play Stores oft als nicht vertrauenswürdige Quelle eingestuft.