Thread-Start erfolgt, während Twitter um Sichtbarkeit kämpft

Die neue Twitter-Konkurrenz von Instagram ist seit kurzem im iOS App Store in den USA erhältlich und wird laut App Store-Daten voraussichtlich am 6. Juli auf den Markt kommen. Und der Zeitpunkt für einen eigenen Kurznachrichtendienst à la Twitter könnte nicht passender sein. Denn viele, die Twitter den Rücken gekehrt haben oder dies tun möchten, suchen nach Alternativen. Aber eine App wie Twitter gibt es so nicht. Mit Bluesky und Mastodon gibt es vergleichbare Ansätze. Allerdings ist Mastodon ein dezentrales Netzwerk, das eher das Fediverse bedient, und Bluesky, das von Twitter-Gründer Jack Dorsey ins Leben gerufen wurde, ist bisher nur auf Invite-only-Basis verfügbar. Auch deshalb arbeitet Meta seit Monaten an einer textzentrierten App, die zunächst unter P92 und Barcelona geführt wurde. Gleichzeitig steht es um die bisherige Echtzeit-Text-App Nummer eins derzeit arg schlecht: Am vergangenen Wochenende hatte Twitter mit der Tweet-Ansichtslimitierung zu kämpfen (die Plattform verliert auf Google seitdem massiv an Sichtbarkeit), weswegen Konkurrenzplattformen wie Spill, Bluesky und Post ein deutliches Wachstum erlebten.

Google zeigt nach Twitters Limitierung der Tweet-Ansicht weniger Tweets in den Suchergebnissen an und Twitter verliert massiv an Sichtbarkeit. Gleichzeitig liefert die Plattform eine neue Version von TweetDeck. Um diese zu nutzen, müssen User bald aber verifiziert sein.

Doch mit dem Launch von Threads könnte Twitters gegenwärtige Vorherrschaft so richtig ins Wanken geraten. Denn Threads setzt auf die Daten von Instagram und importiert die Instagram Follower und Follower-Listen der Accounts bei der Anmeldung. Anstatt also eine Community von Grund auf neu aufzubauen, haben Threads User ihre bestehenden Instagram-Kreise bereits von Anfang an dort. In der App Store-Beschreibung heißt es:

Threads is where communities come together to discuss everything from the topics you care about today to what’ll be trending tomorrow. Whatever it is you’re interested in, you can follow and connect directly with your favorite creators and others who love the same things — or build a loyal following of your own to share your ideas, opinions and creativity with the world.

Metas Ambitionen in Sachen Twitter-Konkurrenz-App dürften auch der Grund dafür sein, dass Musk und Zuckerberg im Netz einem Cage Fight zugestimmt haben. Dieser könnte laut eines Artikels der New York Times vielleicht sogar stattfinden und kein viral effektiver Scherz sein. Denn die Gespräche über ein Matchup sind vorangekommen und die Parameter einer Veranstaltung nehmen Gestalt an.