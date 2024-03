© Viralyft – Unsplash (Änderungen wurden vorgenommen via Canva)

Threads Trending now erscheint in zwei Plattformbereichen

Nutzer:innen können die Trends auf Threads ab jetzt sowohl im Search-Bereich als auch im For You Feed sehen. Das gilt aber vorerst nur für US User, für die der Roll-out begonnen hat. Wann das Feature auch in anderen Regionen verfügbar sein wird, ist bis dato noch nicht klar.