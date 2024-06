Bis zum Ende des Jahres möchte Meta die Fediverse-Integration der jüngsten Tochterplattform noch weiter vorantreiben. So soll das Folgen von Usern auf der X-Konkurrenzplattform Mastodon noch in diesem Jahr ermöglicht werden. Threads möchte sich als besonders offene Plattform etablieren. Darauf deutet die Implementierung des ActivityPub Protocols hin, auf das zum Beispiel auch Mastodon setzt. Dieses Protokoll erlaubt die Interoperabilität im Fediverse. Meta CEO Mark Zuckerberg hat vor wenigen Monaten auch bekanntgegeben, dass Threads über das ActivityPub Protocol interoperabel gemacht und dies getestet werden soll. Sogar das Posten auf Mastodon soll dann möglich sein.

Starting a test where posts from Threads accounts will be available on Mastodon and other services that use the ActivityPub protocol. Making Threads interoperable will give people more choice over how they interact and it will help content reach more people. I’m pretty optimistic about this.