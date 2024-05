So arbeitet Threads, das inzwischen über 150 Millionen monatlich aktive User verzeichnet, derzeit an Optionen wie der Fediverse-Integration, einem Messaging-System via Instagram, der Möglichkeit, Inhalte zu verbergen und Post-Zitate zu managen und womöglich sogar schon an der Ads-Integration. Auch das Integrieren des populären Reels-Formats direkt im Post und Video-Player ist inzwischen möglich.

Doch im Kontext all dieser Fortschritte gibt es immer wieder ebenso Kritik an den neuen Features der Plattform. In Bezug auf den neuen View Count erhofft sich beispielsweise The Verge-Redakteur Tom Warren eine umfassende Dashboard Suite mit Daten-Insights, während eine Userin namens Genevieve bemängelt, dass jede Social-Media-Plattform auf Performance ausgerichtet ist.