Die als X-Konkurrenz gestartete und zunächst vor allem textbasierte Social Media App Threads erhält immer neue Features – und verzeichnet zusehends mehr User. Im Earnings Call zum ersten Quartal 2024 erklärte Meta CEO Mark Zuckerberg, dass die App bereits 150 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen hat. Im Februar war noch von 130 Millionen die Rede – demnach ist das Wachstum enorm. Sogar Pop-Ikone Taylor Swift ist jetzt auf Threads und zieht noch mehr Fans mit sich.

Threads is growing well too. There are now more than 150M monthly actives, and it continues to generally be on the trajectory I hoped to see. My daughters would want me to mention that Taylor Swift is now on Threads — that was a big deal in my house.