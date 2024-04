Auch die Reels Dritter lassen sich einfach auf Threads im Video-Player teilen. Dank des Updates könnten künftig deutlich mehr Videoinhalte auf der Plattform auftauchen, während die Zahl der Reels Views weiter in die Höhe schießen dürfte.

Reels sind für Meta derzeit neben Stories und Direct Messages ein Kernthema. So werden immer neue Features getestet, zuletzt etwa ein neuer Inspiration Feed und die Cutout Sticker, welche inzwischen umfassend ausgerollt werden. Auch die Remix-Option Spins, die sich noch im Test befindet, soll für mehr Reichweite bei Reels sorgen. Und für noch mehr Watchtime ermöglicht Instagram ersten Creatorn die Erstellung von drei Minuten langen Reels – das Hochladen von längeren Videoinhalten, die als Reels bezeichnet werden, ist schon möglich.

Im Earnings Call zu den Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023 erklärte Meta CEO Mark Zuckerberg:

[…] Reels and our discovery engine remain a major priority and driver of engagement, and messaging continues to be our focus for building the next revenue pillar of our business before our longer term work reaches scale. But since I went a bit longer on the other areas today, I’m just going to mention a few highlights here. Reels continues to do very well across both Instagram and Facebook. People reshare Reels 3.5 billion times every day. Reels is now contributing to our net revenue across our apps […].