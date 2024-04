Meta hat ein neues Bonusprogramm für die Plattform Threads ins Leben gerufen. Dieses Programm zielt darauf ab, ausgewählte Creator für ihre Beiträge auf der Plattform monetär zu belohnen und so die Produktion ansprechender Inhalte anzukurbeln. Durch finanzielle Anreize, ähnlich der Strategie, die Meta zuvor bei der Einführung von Reels im Sommer 2020 anwendete, möchte das Unternehmen die Creator dazu motivieren, ihre Aktivitäten auf Threads zu verstärken.

Zu dem Bonusprogramm von Threads werden nur einige ausgewählte Content-Ersteller:innen eingeladen. Laut Instagram werden die berechtigten Creator über eine Pop-up-Benachrichtigung sowie eine Einladung in ihrem Professional Dashboard in der Instagram App informiert.

If you are invited, you will receive a pop-up notification and an invite that appears in your Professional Dashboard on the Instagram app. To receive a Threads bonus payout, you must comply with the program rules below that are referenced in the Instagram creator incentive terms, in addition to the program rules applicable to bonuses on Instagram. Once the Threads bonus becomes available to you, you’ll need to set up bonuses on Instagram before the eligibility expires. Make sure you set up a public Threads profile.