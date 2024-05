Das Posten von Instagram-Beiträgen auf Threads ist hingegen recht simpel – und von Meta so vorgesehen.

Immer mehr Updates bei Threads: Plattformrelevanz wächst

Metas jüngste Social-Media-Plattform erhält immer mehr Features und Möglichkeiten, um sie als relevante und eigenständige Plattform für Creator, User, Marken und potentiell auch Advertiser als Go-to-Option zu etablieren. Auf dem textbasierten sozialen Medium sind schon zahlreiche Creator, Medien und Brands unterwegs und neben einer Fediverse-Integration und chronologisch sortierten Suchergebnissen wurden zuletzt Messaging-Möglichkeiten und eine Trendübersicht eingeführt. Zudem überzeugte die Plattform Creator jüngst mit der Einführung des View Counts und der Option, Reels direkt im Video-Player auf Threads zu teilen. Darüber hinaus hat Threads jetzt auch endlich ein eigenes Fact Checking erhalten.

Die Plattformentwicklung könnte noch 2024 so weit gehen, dass Werbeanzeigen integriert werden, was Meta neue Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnen würde. Die Plattform gewinnt nach und nach an Relevanz für viele User – und damit auch Creator und Marken. Im April 2024 lag sie nach den Zahlen von appfigures auf Platz zehn der meistheruntergeladenen Apps. Zuvor lag sie zwar auf Platz sechs, doch die Position im Ranking zeigt die Relevanz, immerhin 21 Millionen neue Downloads kamen hinzu. Die Konkurrenz von X, Bluesky oder Mastodon konnte da nicht mithalten.

Die meistheruntergeladenen Apps im April 2024, © appfigures

Und so kommen auch immer mehr bekannte sowie unbekannte Accounts hinzu, WDR Aktuell entschloss sich beispielsweise im April, die Community über Threads zu erreichen. Auf der Website heißt es dazu:

Wir wollen mit Euch ins Gespräch kommen. Über Threads gibt es den direkten Draht in den WDR Newsroom […].

Auch Pop-Ikone Taylor Swift ist seit Kurzem auf Threads und hat bereits über 9,7 Millionen Follower – bei nur drei Posts.

