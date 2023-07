Mit der Einführung des neuen Following Feed auf Threads können User ab sofort Beiträge von gefolgten Accounts in chronologischer Reihenfolge sehen. Zusätzlich bietet die neue Alternative zu Twitter/X weitere neue Features, die das Social-Erlebnis verbessern dürften. Gleichzeitig steigt eine Plattform, mit der wohl niemand gerechnet hat, ebenfalls in den Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft im Microblogging Game ein.

Threads muss noch einen langen Weg gehen, um dauerhaft mit X (ehemals Twitter) konkurrieren zu können. Ein wichtiger Schritt dahin ist jetzt endlich getan: Die neue Meta-Plattform besitzt nun einen Following Feed, der Usern zusätzlich zum For You Feed mit empfohlenen Inhalten bereitsteht.

Following Feed auf Threads, © Social Media Today

Threads User haben somit ab sofort endlich die Möglichkeit, nur Inhalte von Accounts zu sehen, denen sie in der App folgen. Indes müssen EU-User immer noch auf einen Zugang zu Threads warten.

Threads, © Google Play Store via Canva

Mit dem Following Feed entwickelt sich Threads mehr zu einem Microblogging-Dienst statt einem Instagram 2.0

Der neue Following Feed, der die Beiträge von gefolgten Accounts in chronologischer Reihenfolge anzeigt, war ein wesentliches Versäumnis beim Start der App. User wurden dadurch gezwungen, im Kontext des For You Feeds einen Strom von Inhalten von unbekannten und nicht-favorisierten Konten zu durchsuchen. Das Risiko, dass User die App aufgrund der unpassenden Empfehlungen schneller verlassen als von Threads gewünscht, war bisher signifikant. Dies zeigt sich womöglich auch in den jüngsten Nutzungsstatistiken von Threads, die sich im Sinkflug befinden.

Das Problem in diesem Kontext bestand darin, dass Threads das Instagram-Diagramm als Proxy für Empfehlungen nutzte und den Usern daher Inhalte von Konten zeigte, denen sie bereits auf Instagram folgen oder an denen sie auf dieser Plattform Interesse gezeigt haben. Da Threads jedoch als Alternative zu Twitter (jetzt X) fungieren soll, war dieses Vorgehen nicht zielführend. Denn Instagram und Twitter aka X weisen ganz unterschiedliche Merkmale auf, und User nutzen die Apps daher auch unterschiedlich. Die Inhalte, die sie auf Instagram sehen möchten, unterscheiden sich somit von den Beiträgen, die sie sich von einem Kurznachrichtendienst wünschen. Instagram ist jedoch diesem Fauxpas nachgegangen und hat den Following Feed als erste wichtige Maßnahme schnell umgesetzt.

User haben somit auch endlich auf Threads die Kontrolle darüber, was ihnen angezeigt wird – und die neue Meta App wird dadurch Twitter aka X viel ähnlicher. Hoffnungsfroh spiegelt sich das auch in dem Engagement und den Interaktionen wider. Um zu dem neuen Folgen-Feed zu gelangen, müssen User auf das Threads-Logo oben im Haupt-Feed tippen. Anschließend werden die beiden Registerkarten angezeigt – User können dann zwischen den einzelnen Registerkarten wählen.

Ein nennenswertes Risiko in diesem Kontext besteht darin, dass der neue Following Feed auch die Anzeigemetrik von Threads verringern könnte. Wenn mehr User zum Folgen-Feed zurückkehren und sich somit weniger einem breiteren Spektrum an Inhalten von Konten aussetzen, denen sie nicht folgen, gibt es weniger Potenzial für Werbetreibende, von vielen Usern entdeckt zu werden. Möglicherweise ist dies auch der Grund, warum Meta den Following Feed nicht von vornherein als Option vorgesehen hat. Zudem würde Meta generell bevorzugen, dass User weiterhin Inhalte aus einem breiteren Spektrum von Quellen ansehen, um sie potenziell länger in der App zu halten und höhere Nutzungszeiten zu erzielen. Auf diese Weise könnte Threads auch die Präsenz der potenziell leistungsstärksten Creator verbessern und die beliebtesten Inhalte in der gesamten App hervorheben.

Weitere neue Threads Features im Überblick

Derzeit ist der Folgen-Feed jedoch eine beliebte Ergänzung, die Threads zweifellos dazu befähigen wird, das User-Erlebnis zu verbessern. Darüber hinaus bietet Threads jetzt auch Beitragsübersetzungen. Basierend auf diesem Beispiel werden Threads-Beiträge im Feed ab sofort automatisch entsprechend der Sprache, in der sie verfasst sind, und den Spracheinstellungen der Person, die sie ansieht, übersetzt. User können Beiträge auch in andere Sprachen übersetzen, indem sie unten rechts im Beitrag auf die Übersetzungsschaltfläche tippen.

Post-Übersetzer auf Threads, © Social Media Today

Threads hat außerdem neue Sortieroptionen für den Activity Feed hinzugefügt, die es Usern ermöglichen, die aufgelisteten Aktionen nach Followern, Zitaten und Reposts zu filtern. Zusätzlich wurde der persönlichen Follower-Liste eine neue Schaltfläche namens „Folgen“ hinzugefügt. Darüber hinaus hat Threads ein neues Aktivitätsverfolgungselement eingeführt, sodass User eine vollständige Liste der Beiträge sehen können, die ihnen gefallen haben (im Menü unter Einstellungen). Schließlich gibt es auf der Plattform jetzt auch eine neue Option zum Genehmigen aller Follow-Anfragen. Diese Aktualisierungen sind äußerst praktisch, wobei der Following Feed bei weitem die größte ist.

Und da Twitter passé ist und der ehemalige Kurznachrichtendienst nach Musks Vorstellungen zu X und womöglich einer „Everything App“ wird, ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt für User, zu Threads überzugehen. Es ist somit wahrscheinlich, dass das Interesse an Threads noch einmal zunehmen wird. Jedoch ist Meta womöglich nicht der einzige große Social-Media-Konzern, der sich jetzt, wo die Twitter-Ära vorbei ist, auf die Entwicklung eines Kurznachrichtendienstes beziehungsweise einer Option für Kurznachrichten stürzt. Denn auch TikTok scheint Interesse daran zu haben, in den Ring zu steigen.

Ab sofort kannst du deine Kreativität auf TikTok auch mit Textbeiträgen ausdrücken. Eigentlich ist die App vor allem für witzige, interessante und inspirierende Videos bekannt. Es wird spannend sein zu beobachten, welche Entwicklungen die neuen Text-Posts auf TikTok nehmen werden.

Welche Social-Plattform am Ende das Rennen macht, bleibt abzuwarten. Es bleibt also weiterhin spannend.