Ein Tipp, den auch Christina Newberry unterstützt, ist die Angabe des Ortes. Wer ein Business-Konto besitzt, kann auf Instagram in den Einstellungen eine Unternehmensadresse hinzufügen. Das ist gerade für die Sichtbarkeit von Unternehmen relevant, da auch immer mehr Menschen, gerade junge User, über Apps wie TikTok und Instagram lokal suchen. Prabhakar Raghavan, der bei Google für den Bereich Knowledge & Information zuständig ist´, erklärte 2022 auf der Fortune Brainstorm Tech-Konferenz:

We keep learning, over and over again, that new internet users don’t have the expectations and the mindset that we have become accustomed to; the queries they ask are completely different. In our studies, something like almost 40% of young people, when they’re looking for a place for lunch, they don’t go to Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram.