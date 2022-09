Mosseri erklärt aber auch, dass Hashtags kein magisches Instrument sind, um Beiträgen Reichweite zu verschaffen. Vielmehr helfen sie bei der Einordnung, was auch bei der Content-Suche im Kontext von Empfehlungen von Belang sein kann. In einem weiteren Clip, in dem Adam Mosseri über Recommendations spricht, präzisiert er in Bezug auf Hashtags:

Use hashtags. Don’t use 20, just use a couple. No one really wants to see 20 hashtags. But again, that also helps us connect people wit photos and videos that they’re going to find inspiring and amazing.