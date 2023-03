Dass es diese Funktion bis dato noch nicht offiziell gibt, ist ein Versäumnis der Plattform – vor allem angesichts der Videobearbeitungsoptionen, die TikTok, YouTube und Co. liefern. Videos, die länger als 60 Sekunden sind, können allerdings jetzt schon zugeschnitten werden. Nun können sich die Story Creator jedoch auch auf das Tool zur Bearbeitung kürzerer Clips freuen, sofern es so ausgerollt wird, wie Paluzzi es vorgefunden hat.

Die Social-Media-Plattform, die am stärksten mit der Verwendung von Sounds assoziiert wird, ist TikTok – wenngleich sich diese als Entertainment-Plattform einordnet. Auf TikTok stehen neuerdings Unternehmen und Brands mit „Sounds for Business“ sogar zehn Video-Sounds lizenz- und kostenfrei zur Verfügung. Doch auch Instagram möchte das Visuelle mehr mit dem Auditiven kombinieren und arbeitet an der Möglichkeit, Musik auch in Feed Posts zu integrieren. Schon jetzt können User beispielsweise eigene Reels Sounds produzieren und hochladen und bereits 2018 startete die Plattform die Integration von Soundcloud-Musik für die Stories. Im November 2022 launchte Instagram dann auch die Option, Musik zu Feed Posts hinzuzufügen. Instagram erklärte im Rahmen der Ankündigung des Musik-Features für Image Posts:

Music is a huge part of expression on Instagram, and we’re excited to provide the ability to add music to Feed photo posts, like you can with Reels and Stories. No matter which format works best to tell your story, you can now add a soundtrack to your favorite photo moments to bring them to life.