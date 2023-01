Head of Instagram Adam Mosseri bestätigt, dass die Plattform 2023 Fotos wieder mehr in den Mittelpunkt der Experience stellen wird. Im vergangenen Jahr habe man sogar zu viele Videos gezeigt. Eine bessere Balance zeige für das Unternehmen bereits Wirkung.

Adam Mosseri erkennt an, dass sich die Plattform im vergangenen Jahr zu sehr auf Videos fokussiert hat. Das führt eine Zeitlang so weit, dass sich Instagram in den Augen vieler User extrem an die Trend-App TikTok annäherte – und dabei die eigenen USPs und Prinzipien vernachlässigte. Gegen die TikTokification der App gingen im Sommer 2022 sogar hunderttausende Nutzer:innen vor, die dem Unternehmen mit der Petition „Make Instagram Instagram again.“ einen Denkzettel verpassten. Daraufhin stoppte Instagram einige Entwicklungen, die die App wie TikTok 2.0 wirken ließen – unter anderem einen Full-Screen-Feed-Test sowie die umfassende Ausspielung von Empfehlungen im Stile von TikToks For You Page. Mosseri sagte vor einigen Monaten:

I’m glad we took a risk — if we’re not failing every once in a while, we’re not thinking big enough or bold enough. But we definitely need to take a big step back and regroup. [When] we’ve learned a lot, then we come back with some sort of new idea or iteration. So we’re going to work through that.

Inzwischen hat Instagram allem Anschein nach eine Menge Lehren aus dem vergangenen Jahr gezogen. Die Meta-Tochter hat 2023 bereits einige große Veränderungen angekündigt. Jetzt bestätigt Adam Mosseri zudem, dass die Plattform gewissermaßen zu ihren Wurzeln zurückkehren und Fotos wieder deutlich mehr Raum geben möchte.

Das sagt Adam Mosseri zur Neuausrichtung: „Too many videos and not enough photos“

Kürzlich wurde der Plattformchef in einem Q&A in seiner Instagram Story sehr deutlich. Er sagte, dass der Videofokus 2022 zu stark gewesen sei; und dass 2023 wieder mehr Fotoinhalte im Mittelpunkt stehen sollen. Adam Mosseri erklärte:

I think we were overfocused on video in 2022 and pushed ranking too far, and basically showed too many videos and not enough photos. We’ve since balanced, so things like how often someone likes photos versus videos, and how often someone comments on photos versus videos, are roughly equal, which is a good sign that things are balanced.

Da Fotos auf Instagram das Engagement besonders vorantreiben, so Mosseri weiter, werden sie fortan auch wieder mehr auftauchen und gefördert.

And so to the degree that there is more video on Instagram over time, it’s going to be because that’s what’s driving overall engagement more. But photos are always going to be an important part of what we do.

Chris Welch berichtet für The Verge über die Angaben Mosseris und hat ein Transkript der Story-Erklärung veröffentlicht (da die Story inzwischen nicht mehr verfügbar ist). Daraus geht jedoch auch hervor, dass Video-Content weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Instagram-Strategie bleiben wird. So sagte Mosseri:

We definitely have a number of photographers who have been upset. I want to be clear: though we are leaning into video, we still value photos. Photos will always be a part of Instagram

Derzeit testet Instagram beispielsweise einen CTA für Reels, der User dazu aufruft, auf die Kurzvideos zu reagieren. Der Social-Media-Experte Hammod Oh zeigt auf Twitter, wie die „Ask to react”-Funktion aussehen könnte.