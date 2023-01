Die Navigation in der Instagram App wird vereinfacht. Plattformchef Adam Mosseri bestätigt, dass die App ab Februar ohne den Shop Tab daherkommen wird. Damit bestätigt sich, worüber wir bereits im September 2022 berichtet haben: Instagram schränkt den E-Commerce auf der Plattform weiter ein und setzt den Fokus auf andere Aspekte. Passend dazu hat das Unternehmen erst kürzlich die neue Ausrichtung samt drei Kernaspekten vorgestellt.

Im September 2022 wurde erstmals bekannt, dass der Shop Tab aus der Instagram App verschwinden soll. Laut dem Publisher The Information wollte Instagram das In-App Shopping nicht weiter in den Fokus stellen. In einem Statement gegenüber The Information erklärte eine Instagram-Sprecherin vor Monaten:

[We] are testing a few changes to the main navigation bar at the bottom of the app with a small number of people. We remain committed to the goal of making Instagram the best place for people to discover and buy products from brands and creators they love.

Jetzt ist es so weit und Instagram bestätigt die Neuordnung in der Navigationsleiste im unteren Bildschirmbereich. Dabei wird der Shop Tab ab Februar entfernt, wobei User weiterhin ihre Shops auf Instagram führen können. Auf die Position des Shop Tabs in der App rückt der Reels Tab. Ins Zentrum der Navigationsleiste wiederum wird ein Shortcut zur Content-Erstellung gesetzt. Adam Mosseri erklärt:

[…] So we’re bringing create down to the bottom, front and center, and we’re removing the Shop Tab. But you’ll still be able to shop on Feed, in Stories, in Reels and in Ads. And this will launch in February. Now the idea here is to simplify Instagram and focus it more on what we’re trying to do. We’re trying to bring people together over what they love […]