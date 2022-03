Instagram hat erneut ein kleines Update für Creator auf der Plattform bereitgestellt.. Unter dem Namen Enhanced Tags gibt es nun bei Verlinkungen in einem Post auch die Möglichkeit neben dem Username auch die jeweilige Profilkategorie direkt einzusehen. Ziel der Funktion ist es, mehr Sichtbarkeit zu schaffen.

Falls beispielsweise ein Bild von einem Shooting gepostet wird, hättest du bisher selbst herausfinden müssen, wer warum verlinkt ist. Mithilfe der Enhanced Tags siehst du allerdings direkt: Person A ist Fotograf:in, Person B ist Stylist, Person C ist Director. So kannst du ganz einfach zuordnen, wer zu welchem Anteil des Posts beigetragen hat. Instagram gibt dazu folgendes Statement ab:

As creators collaborate, inspire each other and drive culture forward on Instagram, proper crediting has never been more important. This is especially crucial for marginalized and underrepresented creators and collaborators whose contributions are often behind the scenes.