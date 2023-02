Instagram's NEW Channels feature ✨📣 Here's EVERYTHING you need to know: https://t.co/LkJRpmNj6Q pic.twitter.com/Fz5pGbSOzn

Mark Zuckerberg präsentiert erste Demo von Channels auf Instagram

Meta CEO Mark Zuckerberg verkündete im Rahmen eines eigenen Channels, dem „Meta Channel 📢“, die neue Funktion auf Instagram und führte das Feature so nicht nur über eine erste Demonstration ein, sondern erklärte in dem Broadcast Chat gleichzeitig, dass er plane, Meta Updates in Zukunft auf diese Art zu verkünden.

Mark Zuckerbergs erster Channel auf Instagram, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Meta erklärt im Rahmen der Ankündigung:

We’re always exploring new ways to help creators directly reach their audience and form deeper connections with their communities.

Instagram beginnt ab sofort mit dem Test der Channels mit ausgewählten YouTubern in den USA und möchte die Funktion in den kommenden Monaten mehr Menschen in weiteren Ländern zur Verfügung stellen. Meta möchte die Broadcast-Chat-Funktion außerdem laut Zuckerberg in den kommenden Monaten auch auf den Messenger und auf Facebook ausweiten.

Nur der Creator kommuniziert, aber du kannst reagieren und an Umfragen teilnehmen

Creator erhalten mit den Broadcast Channels eine spannende neue Möglichkeit, ihre Community zu unterhalten und diesen Insights zu präsentieren, ein Q&A durchzuführen oder über Events, Anliegen, Kampagnen und dergleichen zu informieren. Das Versenden von Nachrichten, Bildern und Umfragen in Channels kann die Bindung zwischen den Teilnehmer:innen und dem Creator stärken – und darüber hinaus neue Follower anziehen. Denn Nicht-Follower, die jedoch an einem Broadcast Channel teilnehmen, erhalten womöglich dadurch einen Impuls für ein Abonnement. Teilnehmer:innen haben in Channels zwar nicht die Chance, selbst Inhalte zu teilen, wohl aber die Möglichkeit, auf Inhalte zu reagieren und an Umfragen teilzunehmen.

So sehen Channels auf Instagram aus, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Instagram plant außerdem weitere Features für Channels, die das Unternehmen in den kommenden Monaten einführen wird. Beispielsweise arbeitet die Social-Plattform an einer Co-Creator-Option, mit der Ersteller:innen andere Creator zum Channel hinzufügen können, um etwa gemeinsame Pläne und Kooperationen oder Events mit den Teilnehmer:innen zu teilen.

So funktionieren Broadcast Channels auf Instagram

Ersteller:innen, die Zugriff auf Channels erhalten, können aus dem Posteingang heraus einen Broadcast Chat starten. Nach dem Versand der ersten Message in einem neuen Chat erhalten alle Follower eine einmalige Benachrichtigung darüber – inklusive einem CTA, diesem beizutreten.

Aufruf, einem Broadcast Channel auf Instagram beizutreten, © Meta (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Wenn der Channel live ist, können Creator ihre Abonnent:innen auch optional zum Beitritt einladen – hierfür bietet Instagram einen extra Sticker an: Der „Channel beitreten“-Sticker kann in Stories verwendet werden. YouTuber können ihren Channel sogar künftig an ihren Account anheften.

Alle Instagram User können Channels entdecken und beitreten – jedoch erhalten ausschließlich Follower Benachrichtigungen über anstehende Broadcast Chats des Creators sowie den Hinweis auf den Live-Gang desselben. Follower wiederum können die Broadcast Chats auch jederzeit verlassen oder stumm schalten. Auch die Deaktivierung der Benachrichtigung über Channels von ausgewählten Creatorn ist jederzeit möglich.

Erste US YouTuber veröffentlichen Channels auf Instagram

Das sind einige der US-Tester:innen und YouTuber, die seit kurzem Broadcast Channels starten:

Austin Sprinz, @austin_sprinz, Creator

@austin_sprinz, Creator Chloe Kim, @chloekim, zweifache Olympiasiegerin im Snowboarden

@chloekim, zweifache Olympiasiegerin im Snowboarden David Allen, @ToTouchanEmu, Creator

@ToTouchanEmu, Creator FaZe Rug , @fazerug, Creator

, @fazerug, Creator Flau’jae , @flaujae, Basketballer und Rapper

@flaujae, Basketballer und Rapper Gilbert Burns, @gilbert_burns, Mixed Martial Artist

@gilbert_burns, Mixed Martial Artist Josh Richards, @joshrichards, Medienpersönlichkeit und Unternehmer

@joshrichards, Medienpersönlichkeit und Unternehmer Karen Cheng, @karenxcheng. Creative Director

@karenxcheng. Creative Director Katie Feeney, @katiefeeneyy, Content Creator

@katiefeeneyy, Content Creator Lonnie IIV, @LonnieIIV, Digital Creator

@LonnieIIV, Digital Creator Mackenzie Dern, @mackenziedern, Jiu-Jitsu-Schwarzgurt-UFC-Kämpferin

@mackenziedern, Jiu-Jitsu-Schwarzgurt-UFC-Kämpferin Mikaela Shiffrin, @mikaelashiffrin, erfolgreichste Alpin-Skifahrerin aller Zeiten

@mikaelashiffrin, erfolgreichste Alpin-Skifahrerin aller Zeiten Tank Sinatra, @tank.sinatra, Meme Creator

@tank.sinatra, Meme Creator Valkyra, @valkyrae, Creator und Streamer

Bislang haben Creator für Ankündigungen oder Umfragen Stories veröffentlicht – mit Channels erhalten sie eine spannende neue Option für derlei Anliegen, die eine noch direktere Verbindungen zu Fans und engere Verbindung zu Followern ermöglicht. Das Feature bietet auch Potenzial, Feedback einzuholen und natürlich die Chance, Inhalte zu bewerben.

Sicherheit der Broadcast Channels auf Instagram

Broadcast Channels unterliegen den Community-Richtlinien von Instagram. Personen können sowohl den Übertragungskanal selbst als auch bestimmte im Kanal geteilte Inhalte melden, die entfernt werden können, wenn sie gegen die Meta-Richtlinien verstoßen. Das Unternehmen erklärt, dass Broadcast-Kanäle für öffentliche und auffindbare Chat-Erlebnisse konzipiert sind, sodass sie anders behandelt werden als private Nachrichten auf Instagram. Meta weist auch darauf hin, dass das Unternehmen über Tools und Prüfverfahren verfügt, die es dabei unterstützen, Inhalte in Channels zu identifizieren, zu überprüfen oder zu entfernen, die möglicherweise gegen die geltenden Richtlinien verstoßen.

Kannst du dir vorstellen, regelmäßig an Broadcast Channels auf Instagram und Facebook teilzunehmen? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.