In diesem Kontext lässt sich auch der Test der Plattform mit einer Dislike- oder Downvote-Anzeige in den Kommentaren wie bei Reddit oder YouTube erklären. Solche Signale könnten der Plattform noch mehr Informationen geben.

Im Frühjahr 2024 sagte Mosseri noch, dass Send Rates, also Shares, schon wichtiger als Likes und Kommentare auf Instagram seien.

More important than watch time or like and comment counts is send rates, [and] generally, I think the rate is more important than the count. So the number of sends per reach, the number of likes per reach, the number of comments per reach. But sends per reach correlate more, in my experience, with overall reach than anything else, because we are looking to help people discover content they want to connect with friends over, and so sends is a great proxy for that sort of connection over creativity.