Mit Stories auf Instagram kannst du andere User an deinem Leben teilhaben lassen – doch zahlt sich das Format für Creator und Brands noch aus? Das verrät Head of Instagram Adam Mosseri jetzt in einem Reel.

In einer Videoreihe auf Instagram erklärt Plattformchef Adam Mosseri den Usern derzeit den Algorithmus. Im ersten Teil verriet er die drei wichtigsten Ranking-Faktoren und beantwortete die Frage, ob bei der Posting-Frequenz tatsächlich „mehr ist mehr“ gilt. Anschließend ging er in Teil zwei auf den Recommendations-Algorithmus ein und teilte fünf Tipps, mit denen dein Content in den Empfehlungen landet.

Nun hat der Head of Instagram den dritten Teil der Serie veröffentlicht, in welchem er auf die Relevanz des Story-Formats eingeht. Zu Beginn stellt er klar: Die allermeisten Creator sollten ihren Fokus auf Feed Posts statt auf Stories legen, wenn sie so viele Menschen wie möglich erreichen wollen. Der Grund: Stories dienen vor allem dazu, User mit ihren Freund:innen zu verbinden, so Mosseri.