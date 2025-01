Warum performt dein Instagram Content, warum nicht? Die Plattform gibt dir mehr Einblick dank Metriken wie View Rate, Views Over Time und personalisierten Tipps für performante Inhalte.

Wer auf Instagram langfristig erfolgreich sein möchte, sollte regelmäßig posten, originäre Inhalte bereitstellen, das Community Management fördern – nicht zuletzt über DMs – und die für die User relevantesten Formate bespielen: von Karussell-Posts über Stories bis zu Reels. Gerade zu Anfang des Jahres 2025 hat Instagram zahlreiche Informationen für Creator geteilt. Dazu gehören die wichtigsten Ranking-Faktoren, Insights zur Stories Performance, Tipps, mit denen dein Content in die Recommendations kommt und die großen Plattformziele für 2025.

Jetzt kommen neben den inhaltlichen Updates und Feature-Neuerungen auch Optimierungen für die Messbarkeit des Erfolgs. In diesem Kontext stellt Instagram neue Insights vor, die dir zeigen, wie dein Inhalt auf die User wirkt – und was du gegebenenfalls ändern kannst.

Neue Metriken, mehr Content-Kontrolle: Instagram gibt Creatorn mehr Insights und Spielraum

Performance-Optimierungen auf Instagram werden fast wöchentlich durch neue Features oder Format-Updates unterstützt. Dazu gehören zum Beispiel die Möglichkeiten, bis zu 20 Visuals im Karussell-Post zu integrieren, bis zu drei Minuten lange Reels im Editor zu erstellen und Trial Reels für Non-Follower auszuspielen. Neuerdings sollten die Creator zudem auf einige wichtige Aspekte der Visual-Größe achten. Denn kürzlich stellte Instagram das Tall Grid ein, sodass Posts im Profil im Format 3:4 angezeigt werden.

Im Messkontext gilt seit Sommer 2024: Views sind die Metrik für alle Formate (inzwischen auch auf Facebook).

© ffirst, Meta via Canva

Und bezogen auf die Views kommt Instagram mit neuen Insights daher. Da die ersten drei Sekunden für die Performance eines Reels bekanntlich die wichtigsten sind, führt die Plattform die Metrik View Rate ein. Diese beschreibt die Prozentzahl der Follower und Non-Follower, die nach den ersten drei Sekunden weiterschauen. Dazu kommt die Metrik Views Over Time. Mit dieser können Creator einsehen, wie viele Views ein Beitrag in einer bestimmten Zeitspanne erhalten hat und wie viele Views andere Beiträge im Durchschnitt in der gleichen Zeit erhielten. Auch diese Views können zwischen Followern und Non-Followern unterschieden werden.