Wie wichtig Stories im Formatmix sind, demonstriert Instagram immer wieder. Zuletzt wurden aktuelle Stories zwischen Feed Posts angezeigt, die Story Highlights sollen ins Profile Grid verschoben werden und einen eigenen Tab erhalten und das Teilen von Facebook Stories auf Instagram oder Threads-Inhalten als Instagram Story wird stets vereinfacht. Stephan Pichlmeier, Head of Marketing DACH bei Metricool, erklärte im Metricool-Bericht zur Instagram-Analyse bereits:

Und genau das rät Mosseri den Creatorn auch. In seinem Post schreibt er als erläuternden Text:

Stories are an important way to engage your followers with behind-the-scenes or day-in-the-life content. We’ve also found that creators who post to Stories often see fewer unfollows than creators who don’t, which can lead to stronger growth over time.