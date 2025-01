Konkret nennt der Instagram-Chef fünf Aspekte, die du unbedingt beachten solltest, um deinen Content für die Empfehlungen zu optimieren – ansonsten könnte dieser als ungeeignet eingestuft werden, und möglicherweise gar nicht in den Recommendations auftauchen.

Watermarks auf deinen Reels, sei es von TikTok oder einer Editing App, kommen bei deinen Zuschauer:innen vermutlich nicht gut an – und werden zudem von Instagram im Empfehlungsalgorithmus bestraft. Achte also immer darauf, Wasserzeichen vor dem Posten deiner Inhalte zu entfernen.

Instagram ohne Audio – das ist kaum vorstellbar. Das weiß auch die Plattform selbst und bevorzugt daher Posts mit Audio, insbesondere Fotos und Carousels, im Algorithmus. Nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Threads kannst du mittlerweile Musik zu deinen Posts hinzufügen.

Seit kurzem können erste User ihr Storytelling mit Reels, die jetzt bis zu drei Minuten lang sein dürfen, optimieren. Auch in die Empfehlungen kommen die längeren Reels – doch bei drei Minuten ist Schluss, erklärt Adam Mosseri. Längere Videos werden vom Recommendations-Algorithmus nicht berücksichtigt.

Schon vergangenes Jahr kündigte Instagram an, originäre Inhalte künftig mehr zu belohnen. An diesem Grundsatz hält die Plattform fest – betont jedoch, dass auch Reaktionen auf Inhalte von anderen Usern als Original Content gezählt werden können:

Make sure the content is original, and that doesn’t mean you can’t work with someone else’s content, but you have to significantly make it your own. So I could take someone else’s video and do a green screen on top of it and give my commentary. That would be original.