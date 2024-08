Vorbei sind die Zeiten, in denen die perfekte Inszenierung den Kern von Social Media darstellte, in denen um jeden Preis nach Likes gejagt wurde. Das ist die Perspektive von Snapchat, einer Plattform, die sich zu Anfang des Jahres sogar von der Bezeichnung Social Media abzugrenzen suchte. „Less Social Media. More Snapchat“, hieß es in der Kampagne.

The promise of social media started out great. It was a place where we could connect with people and share bits of our lives. […] But somewhere in the adolescence of social media, things began to feel off. Friends became people who felt more like strangers. Moments became more curated.