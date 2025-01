hello @instagram , can I please request a pause button on reels?? sincerely, a grieving former TikTok scroller

CNBC-Reporterin Ashley Capoot vermutet hinter Metas testweiser Einführung des Pause-Features für Reels auch eine Bestrebung des Konzerns, von TikToks ungewisser Zukunft in den USA zu profitieren. Nach dem Shutdown am 19. Januar ist die Plattform zwar wieder aktiv, doch die App lässt sich weiterhin nicht in den US App Stores herunterladen. An dem Kauf von TikToks US-Geschäft sind viele Unternehmen interessiert, eine endgültige Entscheidung steht aber bislang aus.

Auch mit der Einführung der Standalone App Edits, die ausgerechnet am 19. Januar angekündigt wurde, heizt Meta den Konkurrenzkampf weiter an. Denn Edits erinnert an die bei vielen Creatorn beliebte App CapCut, hinter welcher TikToks Mutterkonzern ByteDance steht. Im Beitrag auf OnlineMarketing.de liest du mehr über die Features der Editing App und erfährst, wann und wie du sie nutzen kannst.