Bei der Testoption, die wir selbst noch nicht sehen können, finden User neben dem Herz-Icon zum Liken eines Kommentars einen Pfeil nach unten als Icon, der einem Dislike oder Downvote gleichkommt. Dieses Layout erinnert an Reddit. Auf der Plattform können User mit Pfeilen nach oben und unten Inhalte bewerten. Dabei wird zwar die Zahl der Likes angezeigt, die der Dislikes aber nicht (wie auf YouTube).

Demnach könnte auch Instagram, sollte das Feature umfassend eingeführt werden, die Dislike-Anzahl bei Kommentaren verbergen, während die Zahl der Likes ausgespielt wird. Ob Instagram die Funktion zeitnah für alle User zur Verfügung stellt, ist indes noch unklar. Da viele Konkurrenzplattformen, nicht zuletzt TikTok im Kommentarbereich, auf eine solche Option setzen, ist es möglich, dass Instagram nachzieht. Damit könnte die Meta-Tochter das Engagement auch der User, die Beiträge nicht gut finden, fördern und so die Verweildauer weiter erhöhen.

Überhaupt arbeitet die Plattform daran, den Austausch der User über Kommentare, Notes, DMs und Co. zu fördern. So wurde zum Beispiel 2024 endlich die Funktion zum Kommentieren von Stories eingeführt. Außerdem sagte Instagram-Chef Adam Mosseri kürzlich im Rahmen der Vorstellung der Jahresziele der Plattform, man wolle die Verbindungen zwischen den Usern durch Engagement-Funktionen weiter vorantreiben:

This year, we’re focused on two main things that have always been at the heart of Instagram: creativity and connection. For creativity, we want to make sure our creative tools are best in class, embrace new technologies, and do more to reward original content. And to help people connect with friends over the things they discover on Instagram, we’re going to double down on messaging, make consuming content more interactive and social, and explore new ways to connect with friends […].