AI is helping us expand the ways people can search across text, video, images and voice. With today’s updates you can use Lens to search with video and shop the world around you, “Circle to Search” for sounds + songs, and much more. https://t.co/WxYZk6aa4p

Gefahr der Zerschlagung: Konkurrenzerstarken als Gegenargument?

Noch mehr Einschränkungen für das eigene Werbegeschäft im Search-Markt könnten Google ereilen, wenn die Digitalpolitik in den USA das Unternehmen zur Rechenschaft zieht. Derzeit steht Google in einem weiteren Verfahren gegen das DOJ vor Gericht. In einem anderen Verfahren zwischen Google und dem US Department of Justice kam es jüngst bereits zu einem immensen Urteil. Der Bundesrichter Amit Mehta entschied in diesem Urteil, dass Google ein Monopol sei und auch als solches gehandelt habe, um die Vormachtstellung sowohl im Such- als auch im Werbemarkt zu zementieren.

Obwohl Mehta dem DOJ nicht in allen Punkten zustimmte, könnte das Urteil weitreichende Folgen für Google und den Mutterkonzern Alphabet haben – bis hin zur Abspaltung des Werbegeschäfts. Das Unternehmen möchte gegen das Urteil vorgehen, während andere Suchmaschinenbetreiber:innen dieses begrüßen. Eine weitere Verhandlung mit dem Titel DOJ vs. Google behandelt explizit die Frage geht, ob das Unternehmen den digitalen Advertising-Markt monopolisiert habe. Denn das Department of Justice – und nicht nur dieses – hat das Unternehmen mehrfach verklagt. Zuletzt klagte beispielsweise auch Yelp gegen Local-Advertising-Praktiken von Google.

Sollte es zu einer (Teil-)Zerschlagung des Konzerns Alphabet kommen, würde das den Markt verändern und vielen weiteren Playern – im Search-, App-, Advertising-Markt und dergleichen – neue Perspektiven bieten. Noch gibt es aber keine konkreten Anzeichen dafür, dass es wirklich so weit kommt. Denn schon im Jahr 2020 hat das US-amerikanische Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law of the Committee on the Judiciary in einem 449 Seiten langen Bericht erklärt, dass die Tech Player Amazon, Apple, Meta (damals noch Facebook) und Google ihre Marktmacht als Gatekeeper ausgenutzt haben und auf machteinschränkende Maßnahmen verwiesen – was wenig Erfolg gehabt hat.

These firms have too much power, and that power must be reined in and subject to appropriate oversight and enforcement. Our economy and democracy are at stake,

hieß es seinerzeit im Bericht. Auch dieser stellte schon eine Zerschlagung in den Raum. Und Google könnte jetzt ein Argument nutzen, das vor Jahren noch weniger stark war: Der Search-Ad-Markt und der Digital-Ad-Markt sind 2024 und 205 so differenziert wie lange nicht, Konkurrenz macht sich bemerkbarer denn je. Das könnte für Google sprechen, wenngleich es etwaige Manipulationen nicht egalisieren wird und sollte. Man kann sich indes fragen, wie der Markt aussähe, wäre die immense Marktmacht von Playern wie Alphabet und Meta vorzeitig besser reguliert worden.