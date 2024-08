Ein Richter gab dem Department of Justice der USA in zentralen Punkten aus der Anklage recht und schrieb Google einen Monopolstatus zu. Das Urteil könnte folgenschwer sein, Google möchte in Berufung gehen.

Ausgerechnet Mehta heißt der Bundesrichter, der jüngst in seinem Urteil einer Klage des US Department of Justice (DOJ) in wichtigen Aspekten zugestimmt hat – ein Klang, der an die Tech-Konkurrenz und einen weiteren Konzern mit Monopolstrukturen erinnert. Amit Mehta entschied in einem Urteil, dass Google ein Monopol sei und auch als solches gehandelt habe, um die Vormachtstellung sowohl im Such- als auch im Werbemarkt zu zementieren.

After having carefully considered and weighed the witness testimony and evidence, the court reaches the following conclusion: Google is a monopolist, and it has acted as one to maintain its monopoly.

Obwohl Mehta dem DOJ nicht in allen Punkten zustimmte, könnte das Urteil weitreichende Folgen für Google und den Mutterkonzern Alphabet haben. Das Unternehmen möchte gegen das Urteil vorgehen, während andere Suchmaschinenbetreiber:innen dieses begrüßen. Eine weitere Verhandlung mit dem Titel DOJ vs. Google steht indes im September an, wenn es explizit um die Frage geht, ob das Unternehmen den digitalen Advertising-Markt monopolisiert habe. Denn das Department of Justice – und nicht nur dieses – hat das Unternehmen mehrfach verklagt.

Was Google nach diesem Urteil erwarten könnte: Ist eine Zerschlagung tatsächlich vorstellbar?

Das aktuelle Urteil trifft Google hart. Zwar erkannte der Bundesrichter nicht an, dass Google eine Monopolstellung in einem spezifischen Werbebereich absolute Marktmacht besitzt. Allerdings schrieb er dem Unternehmen Monopolqualität in den Bereichen „general search services“ sowie “general search text advertising“ zu. Im Rahmen der Klagen gegen Google hatte das DOJ eine Auflösung des Ad-Tech-Geschäfts von des großen Unternehmens gefordert, Google wiederum hatte jegliche Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Ob es nun nach dem Urteil im ersten Verfahren oder auch nach einem Urteil im September zu solch einer Auflösung kommen wird, ist vorerst unklar.

Wie auch Lauren Feiner für The Verge berichtet, hat das erste Urteil des Bundesrichters Mehta zunächst nur entschieden, dass Google haftbar gemacht werden kann. In welchem Maße das getan wird, muss noch ermittelt werden. Dabei kann es sein, dass die Gerichtsbarkeit Google dazu zwingt, bestimmte Praktiken einzustellen. Möglich ist aber ebenso, dass das Unternehmen Teile des eigenen Geschäfts auslagern oder entfernen muss, was einer Zerschlagung am nächsten käme. Laut Vanderbilt University Law Professor Rebecca Allensworth bei CNN ist sogar ein Choice Screen mit Alternativoptionen für die User eine Option. DOJ Antitrust Chief Jonathan Kanter erklärt:

This landmark decision holds Google accountable. It paves the path for innovation for generations to come and protects access to information for all Americans.

Suchmaschinenbetreiber:innen, darunter DuckDuckGo, begrüßen das Urteil in den USA.