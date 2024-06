State of Search 2024: Von Google bis Perplexity – so sucht Deutschland

In Deutschland wird zwar zumeist noch über Google gesucht, doch viele User nutzen inzwischen regelmäßig auch ChatGPT, Perplexity, TikTok. Dabei ist ihnen ein Faktor mit Abstand am wichtigsten. Und: Jüngere User suchen anders, was für Marken von Interesse ist. Erfahre mehr über den State of Search und finde heraus, wo User oft nach Produkten suchen.