Mehr als 522 Millionen monatlich aktive User zählen zur hochengagierten Nutzer:innenbasis von Pinterest. Die Plattform erfreut Creator und Brands, aber zusehends auch mehr Advertiser mit immer neuen, teils innovativen, Features, die das Plattformerlebnis auf eine neue Ebene heben. Im Fokus er Ausrichtung steht dabei besonders die Etablierung als zentrale Plattform für Full-Funnel-Lösungen im Werbekontext. Pinterest-Deutschlandchef Martin Bardeleben erklärte 2023 im Gespräch mit OnlineMarketing.de:

Heute hat die „Suchmaschine für Ideen, Produkte und Inspiration für dein Leben“ allein in Deutschland über 19 Millionen monatlich aktive User und erweist sich ob der Nähe zu jungen und Ideen suchenden Zielgruppen (40 Prozent gehören zur Gen Z) sowie zu Produkten, die in Pins integriert werden, als prädestiniert für native Werbeintegrationen.

so Bardeleben 2023. 2024 liefert Pinterest für Werbetreibende gleich eine Reihe KPIs fördernder Ansätze, vor allem im Rahmen der neuen Performance+ Suite, die ein wenig an Lösungen von Google und Meta erinnert. Zugleich möchte sich Pinterest vom Image der reinen Inspirationsplattform lösen und den Lower Funnel stärken – nicht zuletzt dank KI. Denn ein Quasi-Duopol bei der Verteilung der Werbebudgets sei nicht im Sinne der Branche, erklärte CMO Andréa Mallard in der als Kurzkinofilm präsentierten Pinterest Presents-Vorstellung – mit einem impliziten Verweis auf Meta und Google. Neben den Advertisern kommen aber auch die Creator nicht zu kurz, denn die Visual-Plattform setzt stark auf eine Community mit positiver Energie und dabei ebenso auf Verbindungen zu anderen Plattformen wie Instagram.

Die Botschaft des diesjährigen Ads Summits Pinterest Presents könnte klarer nicht sein: Werbt auf Pinterest, es lohnt sich. Bereits im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 erklärte CEO Bill Ready:

[…] Our monetization efforts are paying off. Advertisers are seeing improved performance across key objectives on Pinterest – from brand awareness to conversion – as we continue to roll out AI-powered products and experiences. As a result, we’re gaining share of advertising budgets with some of the world’s largest brands. I’m proud of our pace of innovation as we execute against the opportunity ahead.