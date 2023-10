TikToks neues Feature Search Ads Toggle bietet Marken die Möglichkeit, gezielte Werbeanzeigen in den Suchergebnissen der Plattform zu schalten. Wie Werbetreibende von Search Ads profitieren können, erfährst du im Artikel.

Die Welt des digitalen Marketings lebt von ständiger Innovation. Zuletzt war es wieder mal die Plattform TikTok, die für Aufsehen gesorgt hat – und zwar mit der Einführung der Funktion Search Ads Toggle im deutschsprachigen Raum.

Was genau steckt hinter TikTok Search Ads?

Die TikTok Search Ads sind eine erweiterte Form der In-Feed-Anzeigen, die direkt in den Suchergebnissen der Plattform angezeigt werden. Sie sind als „Sponsored“ gekennzeichnet und werden auf Grundlage von Relevanz und User-Absicht platziert. Wenn ein:e Nutzer:in also eine Suchanfrage eingibt, erscheinen diese Anzeigen neben den organischen Suchergebnissen – ähnlich wie Ads im Rahmen einer Google-Suche. Die neue Funktion bei TikTok kann während der Einrichtung einer In-Feed-Anzeigenkampagne aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden.

Die Einführung der Search Ads kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da TikTok immer häufiger als Suchplattform genutzt wird. Externe Studien, die TikTok als Untermalung der Relevanz des Features anführt, zeigen etwa, dass 58 Prozent der Nutzer:innen auf der Plattform neue Marken und Produkte entdecken – das sind 1,5 Mal so viele User wie in anderen Netzwerken. Interne Erhebungen von TikTok zeigen außerdem, dass Anzeigen mit aktiviertem Search Ads Toggle besser performen, insbesondere durch effizientere Conversions durch Suchanzeigen.

Use Cases untermauern Wirkung des neuen Anzeigen-Features

Erste Anwendungsbeispiele von Marken wie Clinique UK und DIBS Beauty zeigen, dass die neue Funktion insbesondere bei Usern mit gesteigerten Absichten, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben, effektiv ist. Sie erweitert die Reichweite der Marken nicht nur im For You Feed, sondern auch in aktiven Suchen nach der Marke oder verwandten Produkten. Entsprechend stellt die Einführung von Werbeanzeigen in der TikTok-Suche einen signifikanten Schritt für die Plattform dar.

Besonders im vierten Quartal, wenn die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen hoch ist, bietet das neue Anzeigenportal enormes Potenzial. Marken haben dann nämlich die Möglichkeit, gezielt jene Nutzer:innen anzusprechen, die aktiv nach bestimmten Inhalten oder Produkten suchen.

Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft ist zu erwarten, dass die Kombination von ansprechendem Content und den Search Ads zu Themen wie „Weihnachtsgeschenk Ideen“ oder „Geschenke für Oma“ besonders stark performen wird. Die neue Funktion ermöglicht es Marken, in einem entscheidenden Moment präsent zu sein und potenzielle Kund:innen direkt dort abzuholen, wo sie nach Produkten suchen.

Fazit: TikTok mausert sich zum E-Commerce-Kraftwerk

TikTok hat mit den Search Ads einen echten Game Changer für Marken geschaffen, der dabei hilft, Sichtbarkeit und Conversion Rates zu steigern. Gerade in den heißen Phasen des Jahres – etwa im für den Handel so wichtigen vierten Quartal – sollten sich Unternehmen nicht die Gelegenheit entgehen lassen, TikTok noch stärker in ihren Marketing-Mix zu integrieren. Denn TikTok hat sich nicht nur als Plattform für kreative Inhalte und Quelle globaler Trends etabliert, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem echten Kraftwerk für den E-Commerce.