Google Lens kann jetzt nicht mehr nur Fotos, sondern auch selbst aufgenommene Videos verstehen und analysieren. Konkret können User Google Lens öffnen, ein Video von einem sich bewegenden Objekt (beispielsweise einem Fischschwarm) aufnehmen und laut eine Frage zu diesem stellen (zum Beispiel „Warum schwimmen die Fische zusammen?“). Daraufhin erstellt Google eine AI Overview, die eine Antwort auf die Frage bietet, und schlägt zudem mehrere Web-Quellen für weiterführende Informationen vor.

Wer das Feature direkt nutzen will, muss in der Google App für Android oder iOS für Search Labs registriert sein und sich hier für das Experiment „AI Overviews and more“ anmelden. Die Funktion ist zwar global, zum aktuellen Zeitpunkt aber nur für englische Suchanfragen verfügbar.

Nicht nur bei der Videoaufnahme, sondern auch bei der regulären Nutzung von Lens zur Fotoanalyse können User ihre Fragen jetzt laut stellen. Dafür müssen sie lediglich ihre Kamera auf das interessierende Objekt richten, den Auslöser betätigen und ihre Frage stellen. Auch diese Funktion ist global in der Google App für iOS und Android, aber nur für englischsprachige Suchanfragen verfügbar.

Eine der beliebtesten Einsatzmöglichkeiten für Google Lens ist die Suche nach ähnlichen Produkten. Diese will Google nun optimieren. Das Unternehmen erklärt:

For years, you’ve been able to use Lens to find visually similar products from retailers across the web. But starting this week, you’ll now see a dramatically more helpful results page that shows key information about the product you’re looking for, including reviews, price info across retailers and where to buy.