Googeln ist als Verb bei vielen jungen Menschen nicht mehr en vogue. Denn sie starten ihre Suche oft woanders, und nicht selten auf TikTok. Die Entertainment App ist in den vergangenen Jahren zu einer Hochburg der Internetsuche avanciert. Nach eigenen Daten suchen 23 Prozent der User binnen 30 Sekunden nach Öffnen der App etwas. Seit Anfang des Jahres werden Usern sogar Search Highlights angezeigt. Und der Launch des ersten offiziellen Subreddits r/TikTokSearchInsights unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, das Suchverhalten zahlreicher User eng an die TikTok UX zu knüpfen.

Im Herbst 2023 führte TikTok erstmals Search Ads ein und lieferte für Advertiser den Search Ads Toggle. Jetzt können Werbetreibende im Suchbereich auf die Search Ads Campaigns setzen, die spezifisches Keyword Targeting in den Suchergebnissen erlauben. Damit stellt die Plattform eine Search-Ad-Alternative zu Google, YouTube Bing und Co. dar.

Aus der Sicht der User sind Ads, die über den Search Ads Toggle und über die Search Ads Campaigns erstellt wurden, gleich. Doch für Werbetreibende gibt es einen großen Unterschied, wie TikTok im offiziellen Blog Post erklärt. Denn sie erhalten die Kontrolle darüber, wie welche ihrer Ads in den Suchergebnissen erscheinen. Die Search Ads Campaigns erlauben es Advertisern, relevante Keywords für die Suche als Targeting-Grundlage zu nutzen. Gerade auf einer kulturprägenden Plattform wie TikTok, auf der sich Creator sich mit aktuellen Geschehnissen, Trends und auch Produktentwicklungen auseinandersetzen, ist eine solche Option hilfreich. Werbetreibende können als Ziel Traffic oder Web Conversions anwählen.

Mithilfe der Option lassen sich User zum Beispiel am Punkt ihrer Produktsuche konvertieren oder über eine Marke und deren Angebot informieren. Laut TikTok konnten die Advertiser im Test im Schnitt 20 Prozent mehr Conversions erzielen, wenn sie In-Feed Ads mit Search Ads kombinierten. Denn 18 Prozent der User, die über eine In-Feed Ad nicht konvertierten, taten dies im Kontext der Search Ads. Der inkrementelle Marketing-Wert bei der gezielten Ansprache der Zielgruppen ist für Advertiser ein weiterer Vorteil; zusätzlich können Brands mit organischem Content für noch mehr Sichtbarkeit auf der Plattform sorgen. TikTok erklärt:

This innovative new campaign type offers brands a unique opportunity to tap into the moments when users are actively exploring content, whether they’re searching intentionally or stumbling upon something new. This allows ads to be served to audiences at key decision moments, using keyword targeting to drive impactful engagement and conversions. Search Ads Campaign isn’t just about control and customization; it’s about connecting with users in the moments that matter most. When users are researching on TikTok, they’re looking for something specific. With Search Ads Campaign, be the brand their search uncovers.