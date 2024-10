Werbung soll in einer KI-zentrierten Digitalwelt nach Googles Vorstellung beinahe nahtlos in die Sucherfahrung eingebettet sein. Dennoch möchte das Unternehmen, zum Glück, deutlich mit Sponsored Labels auf die Natur werblicher Inhalte hinweisen. Durch die AI Overviews, die – wenn auch noch nicht in der EU – in vielen Märkten die Standardsuche bereichern, ist ein neuer Inventarraum geschaffen worden, der durch Ads monetarisiert werden kann. Und Advertiser können das für sich nutzen.

In den USA können User im Mobile-Kontext Ads in den KI-Übersichten sehen. Thakur liefert auf dem Blog ein Beispiel, wie so eine Ad eingebettet sein kann:

Imagine this: You’ve just spent the day at the park and now your jeans are covered in grass stains. You turn to Google and ask, ‘how do I get a grass stain out of jeans?‘ AI Overviews provides a number of helpful solutions, ranging from using common household products, to commercial products like stain removers. Instead of needing another search to find the right product, relevant Shopping ads appear right within the AI Overview, allowing you to quickly and easily find the perfect stain remover.