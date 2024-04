Um auch den Umsatz mit der Plattform – der Community für Communities – zu erhöhen, setzt Reddit auf die Monetarisierung von User Content und eine Reihe neuer Werbelösungen.

Reddit: User-Inhalte bieten Möglichkeiten für Umsatzsteigerung

Erst vor wenigen Wochen gab Reddit bekannt, dass es einen 60 Millionen US-Dollar schweren Deal mit Google gibt, der User Content für das KI-Training von Googles Modellen freigibt. Das sorgte in manchen Communities für Kritik, bringt dem Unternehmen aber viel Geld ein. Timo Pelz, ehemaliger VP of Marketing Business bei Reddit, hob die Bedeutung von Reddit als Datenquelle in einem Interview mit OnlineMarketing.de hervor:

Ein spannender Case, der in dem Kontext vielleicht interessant ist: Die Tatsache, dass Reddit sehr textbasiert ist, liefert natürlich ein interessantes Korpus an Informationen, das für KI natürlich sehr leicht nutzbar ist. Das heißt, wir sehen Use Cases, die nicht von uns ausgehen, aber die Reddit nutzen. Es gibt zum Beispiel Klarna, die eine Künstliche Intelligenz trainiert und dafür auf die Buy it for life Community zurückgegriffen haben, um herauszufinden: Was sind denn pro Kategorie die am meisten empfohlenen Produkte. Die haben das an eine Environmental-Sustainability-Kampagne gekoppelt und dann gesagt: According to Reddit – das ist die Autorität, die Menschen dort sind ehrlich und nicht incentiviert Produkte anzupreisen –, das sind die Produkte, die ihr euch kaufen könnt, die ganz lange halten.

Reddits Relevanz als Werbequelle liegt aufgrund der vielfältigen Subreddits und der umfangreichen textbasierten Kommunikation auf der Hand. So sagte Timo Pelz auch:

Was Marken immer mehr herausfinden, das ist die Autorität, die die Meinung der Reddit-Nutzer hat. Wir sagen immer: Der eigentliche Influencer ist die Gemeinschaft. Das ist super, dass Marken das immer mehr verstehen und zu ihren Zwecken nutzen.

So ist Contextual Keyword Targeting eines der neueren und wichtigen Werbeformate, die Reddit als Option für Advertiser bereitstellt. Diese Optionen werden zusehends auch in Europa ausgerollt. Reddit hat 2023 in Amsterdam den ersten regionalen Sales Hub in den Niederlanden eröffnet, um den wachsenden Sales und Engineering Teams in Europa mehr Raum und Präsenz zu verschaffen. Susanne Mostertman, Head of Mid-Market and SMB Sales EMEA bei Reddit, kommentierte die Eröffnung des Hubs wie folgt:

In diesem neuen Kapitel für Reddit in Europa konzentrieren wir uns auf die Teams und Ressourcen, die für unsere wachsende Anzahl von Werbetreibenden in der Region am besten sind […].

Zu den noch ganz jungen Werbelösungen auf Reddit gehören auch die einzigartigen Free-Form Ads. Diese fungieren als quasi native Anzeigen im Reddit-eigenen Kontext, sie erinnern an Megathreads und sind individuell gestaltbar.

Bessere Ads dank AI

Neu bei Reddit sind jetzt zudem die KI-gestützten Ad Creatives. Dank generativer KI, die das Unternehmen in den Ad Manager integriert, können Werbetreibende zum Beispiel smarte Headlines erstellen. Diese orientieren sich dann an sehr performanten Beispielen aus der App. Davon berichten Ad Age und Social Media Today. Reddit erklärt:

Powered by generative AI, our new Smart Headlines tool is informed by specific-to-Reddit creative guidance, including the language and tone that resonates with our users. Advertisers simply input their website URL, and our Smart Headlines generator will automate a range of options for ad copy headlines, specifically generated with Reddit’s unique audience in mind.

Mit einem Ad Cropper Tool können Advertiser wiederum ihre Visuals an Reddits Anforderungen anpassen – automatisch. Um es den Werbetreibenden noch einfacher zu machen, relevante Zielgruppen unter den über 70 Millionen täglich aktiven Usern auf der Plattform anzusprechen, bietet Reddit zudem neue Bidding-Optionen – etwa die Ausweitung der Lowest cost automated bidding-Strategie – und ein umfangreiches Toolkit für Business-Nutzer:innen im Bereich Reddit Pro. Im Blog Post dazu heißt es:

In our ever-changing world, people are increasingly looking for community and conversations with real perspectives they can trust – and this is changing how businesses & organizations need to connect with them.

Im Jahr 2023 lag Reddits Umsatz noch bei 804 Millionen US-Dollar. Dieser Wert dürfte sich 2024 deutlich erhöhen. Ob die Plattform langfristig auch für die User so populär bleibt wie vor dem großen Business-Push, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Der Aktienkurs von Reddit befand sich zuletzt nach dem ersten Hoch im Abwärtstrend.