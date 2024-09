Egal, ob du noch deinen Brat Summer lebst oder dich bereits voll auf die Spooky Season einstimmst: Bei uns findest du die Social-Media-Trends des Spätsommers zusammengefasst und kannst dir Tipps erfolgreiche Beispiele anschauen. Außerdem zeigen wir populäre Video-Sounds.

Die Olympischen Spiele in Paris sind bereits einige Zeit her, Hoa Hoa und Gen Z Marketing erfüllen manchen Content Feed und Heidi Klums ikonische Halloween Party steht noch bevor. Pünktlich zum Wechsel der Jahreszeiten erleben auch die Social-Media-Plattformen einen Umschwung, der sich durch neue Features, saisonale Trends und prominente Marketing-Aktionen bemerkbar macht. Basierend auf den Trend Research Reports im August und September von Joli Berlin zeigen wir dir, welche Entwicklungen besonders ins Auge stechen und im Kopf bleiben.

Der Social-Kalender: Fashion Week und Olympische Spiele

Nach der Fashion Week in Kopenhagen Anfang August ließ das Pendant in New York Anfang September nicht lange auf sich warten. Auf den Laufstegen der Metropolen wurden die Frühlings- und Sommer-Trends 2025 präsentiert. Und aufmerksame Fashionistas haben sich bereits den Zeitraum vom 23. September bis zum 1. Oktober für die #ParisFashionWeek vorgemerkt. Denn in der Stadt der Liebe wird auch nach den Olympischen und Paralympischen Spielen einiges geboten.

Ähnlich sportlich geht es auch in der NFL, der National Football League, zu. TikTok ist dieses Jahr weiterhin offizielles Kooperationsunternehmen für die jüngst gestartete neue Saison, so wie auch zuletzt bei der Gamescom, die im August in Köln stattfand. Diese Kooperationen sind für beide Parteien ziemlich lukrativ. Beispielsweise wurden Gaming Livestreams auf TikTok im August täglich knapp 76 Millionen Mal gesehen. Dabei bot TikTok nicht nur eine digitale Bühne für die NFL, auch umgekehrt war die ByteDance App bei der Gamescom vor Ort auf einer Stage vertreten, auf der diverse Talks und Panels abgehalten wurden.