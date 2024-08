Deinen Lieblings-Song in der Instagram Story teilen, ohne zusätzlich ein Bild oder Video zu posten? Dank einer neuen Funktion ist das künftig möglich!

Keine Frage – Musik und Social Media gehören zusammen. So ist etwa TikTok ohne Musik genauso wenig vorstellbar wie ohne das 9:16-Format, erklärte die Plattform bereits 2022 im Interview mit OnlineMarketing.de. Dabei bedingt sich der Erfolg von Künstler:innen und Inhalten auf TikTok oft gegenseitig. Auch Instagram setzt auf die Integration von Musik in verschiedenen Bereichen der App – seit Kurzem mehr denn je. Jetzt ist es für erste User möglich, ihre Instagram Story nicht nur mit Musik zu hinterlegen, sondern diese zentral in Szene zu setzen.