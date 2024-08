Lead Gen auf TikTok: Expertise zeigen und Leads einsammeln

Aus den Screenshots von Manzano geht hervor, dass die Creator dazu angehalten werden, ihre besonderen Fähigkeiten und Angebote, USPs insbesondere, via LIVE vorzustellen. Interessierte Viewer können dann mit Chat-Optionen und Kontaktformularen in Leads umgewandelt werden. Dabei können sie via Schieberegler auch ermöglichen, dass User ihnen während des TikTok LIVE Events persönliche Nachrichten schicken, und einen Shortcut im unteren Screen-Bereich für die unmittelbare Kommunikation einblenden lassen. Des Weiteren können die Creator eine Art Notiz im LIVE-Format anpinnen, die zur Kontaktaufnahme einlädt.

TikTok hat bereits 2021 Leadgenerierungs-Anzeigen als In-Feed Ads integriert. Ein Jahr später wurde in der App ein Verwaltungs-Tool für Leads im Business Ad Manager eingesetzt. Auch andere Plattformen im Social-Media-Kosmos setzen zusehends auf Optionen, um ihren Usern die Lead-Generierung und -Verwaltung zu erleichtern. So bietet zum Beispiel LinkedIn seit einiger Zeit Lead Gen Forms an, Reddit wiederum hat erst kürzlich Lead Gen Ads integriert. Auf Instagram können sich User indes auf eine neue Form der Lead-Verwaltung freuen.