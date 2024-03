Wir selbst können bereits über die Hashtags zu Suchergebnissen gelangen, die zuvorderst im Für dich-Bereich angezeigt werden. User können aber auch nach Konten, Audioelementen, Reels und dergleichen sortieren. Dabei werden jedoch die Inhalte nicht chronologisch angezeigt, was einige User unter Mosseris Threads Post monieren. Trotzdem könnte die Funktion dazu beitragen, die Social-Media-Plattform Instagram weiter als relevante Suchinstanz zu etablieren. Immerhin starten viele User längst auch auf Plattformen wie TikTok und Instagram ihre Suche. Googles Senior Vice President Prabhakar Raghavan erklärte schon vor fast zwei Jahren:

We keep learning, over and over again, that new internet users don’t have the expectations and the mindset that we have become accustomed to; the queries they ask are completely different. In our studies, something like almost 40% of young people, when they’re looking for a place for lunch, they don’t go to Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram.