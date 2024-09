Wie auf TikTok, so auch auf Instagram

Bereits im Januar 2023 launchte Instagram die Notes-Funktion. Es handelt sich dabei um kurze Beiträge mit maximal 60 Zeichen, die nur temporär angezeigt werden. Dabei sind Notes eher privat, denn sie werden nur Close Friends oder Personen, denen zurückgefolgt wird, angezeigt. Beginnend als Add-on in der DM-Ansicht wurde die Funktion weiter in die Profilansicht sowie auch als Reaktion auf Posts und Reels ausgerollt. Ähnlich wie bei TikTok wird damit darauf abgezielt, dass Engagement und Community Building angekurbelt werden. So werden die Instagram Notes in der App dargestellt: