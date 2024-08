Beim Blick auf das Engagement-Volumen als zweite wichtige KPI im Influencer Marketing zeichnet sich bereits ein Trend ab: Auch hier landet Dennis Schröder mit großem Abstand auf dem ersten Platz – auf ihn folgen ausschließlich Fußballspielerinnen. Es scheint ein deutliches Gefälle zwischen Massensportarten wie Fußball oder Basketball und den klassischen Olympia-Disziplinen wie Leichtathletik oder Schwimmen zu bestehen.

Dennis Schröder, Basketball: 9.489.911 Lena Oberdorf, Fußball: 3.676.372 Giulia Gwinn, Fußball: 3.434.092 Lea Schüller, Fußball: 2.944.310 Jule Brand, Fußball: 2.921.616

Das Earned Media Value (EMV) unterstreicht insbesondere die Rolle der Stars als Brand Ambassadors im Influencer Marketing – und auch hier überzeugt Schröder. Sein EMV beläuft sich auf ganze 20 Millionen Euro. Auf den weiteren vier Plätzen folgen dieselben Fußballspielerinnen, die auch das meiste Engagement-Volumen verzeichnen konnten.

Dennis Schröder, Basketball: 20 Millionen Euro Lena Oberdorf, Fußball: 6 Millionen Euro Giulia Gwinn, Fußball: 5,7 Millionen Euro Jule Brand, Fußball: 5,5 Millionen Euro Lea Schüller, Fußball: 5 Millionen Euro

Brand Performance: Adidas überzeugt

Auch die mit den Influencern zusammenarbeitenden Brands können die Olympischen Spiele für sich nutzen, um deutlich mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Bei den Marken zeichnet sich ebenfalls eine klare Nummer eins ab: Adidas. Betrachtet man etwa den Share of Voice, gemessen am Engagement, so führt Adidas die Rangliste der Partner:innen-Brands klar an mit einem Gesamtvolumen von 1,74 Millionen (Zeitraum: 06.05. bis 06.08.2024). Andere Brands wie Edeka und Emma Matratzen liegen deutlich dahinter.

Auch Toyota, Lufthansa, Allianz sowie Eurostar haben als Partner:innen vom deutschen Team die Gelegenheit genutzt und im Kontext der Olympischen Spiele Instagram Content produziert. Doch auch das Ranking der Marken nach Earned Media Value wird klar von Adidas angeführt. Partner:innen wie die Sparkasse, welche gar nicht im Ranking vertreten sind, haben es nicht geschafft, das Potenzial der Olympischen Spiele für ihren Social-Auftritt zu nutzen.