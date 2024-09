Reels, TikToks, Shorts: Im Mindless-Video-Scroll-Modus kann es ganz schön schwer sein, aktuelle Trends zu erkennen – besonders, wenn diese nischenhaft und kurzlebig sind. Deshalb haben wir die wichtigsten Videotrends 2024 zusammengefasst, um dir den Durchblick zu verschaffen und die Insights für deine Marke zu nutzen. Egal, ob KI-gestützte Videoproduktion, plattformübergreifende Hypes oder virale Musikstrategien – die Erkenntnisse aus der Trendanalyse auf Basis des „The State of Social Report“ von Tubular helfen dir dabei, deine Zielgruppe zu erreichen und deine Video-Content-Strategie erfolgreich aufzustellen. Denn das Video-Engagement wächst laut Tubular auf verschiedenen Plattformen so enorm wie auch die Upload-Bereitschaft.

Videos haben sich auf Plattformen wie Facebook und Instagram zu einem zentralen Element entwickelt. Reels, die kurzen, schnell konsumierbaren Videos, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Tatsächlich testet Facebook sogar das Reels Sharing in Gruppen, um diese noch weiter in den Mittelpunkt zu rücken. Reels sind der wichtigste Wachstumstreiber, und Meta arbeitet daran, Reels, längere Videos und Live-Formate in einer einheitlichen Nutzer:innenerfahrung auf Facebook zu vereinen. Im Frühjahr 2024 betonte Metas CFO Susan Li im Earnings Call zum ersten Quartal, dass Videos mittlerweile über 60 Prozent der Zeit ausmachen, die Nutzer:innen auf Facebook und Instagram verbringen:

Video also continues to grow across our platform, and it now represents more than 60% of time on both Facebook and Instagram. Reels remains the primary driver of that growth, and we’re progressing on our work to bring together Reels, longer-form video and Live video into one experience on Facebook.