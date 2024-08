Instagram hat ein neues Feature angekündigt, das bei einigen Usern nostalgische Gefühle wecken dürfte: Es ist jetzt möglich, dem eigenen Instagram-Profil einen Song hinzuzufügen – ähnlich, wie es früher bei MySpace der Fall war. Schon 2022 gab es bei Instagram Hinweise auf die Möglichkeit, das Profil mit Musik zu schmücken, und erste User konnten dies in den vergangenen Monaten bereits ausprobieren. Nun hat die Plattform die Funktion auf Threads angekündigt und allem Anschein nach umfassend ausgerollt:

We’re excited to announce that you can now add a song to your profile, giving you more ways to express yourself through music. Your profile song selection will live on your profile until you swap out the song.