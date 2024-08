Insgesamt wird WhatsApp, das mit Features wie Imagine Yourself und Imagine Edit ebenfalls auf Meta AI Features setzt, von über zwei Milliarden Usern genutzt. Sogar für Facebook gibt es erstaunliche Neuigkeiten. Die Plattform ist nach wie vor diejenige mit den meisten Usern überhaupt und das Wachstum bei jungen Erwachsenen in den USA und Kanada ist in den vergangenen Quartalen laut CFO Susan Li besonders beachtlich. Mark Zuckerberg sagte dazu:

I’m particularly pleased with the progress that we’re making with young adults on Facebook. The numbers we’re seeing, especially in the US, really go against the public narrative around who’s using the app. A couple of years ago we started focusing our apps more on 18-29 year olds, and it’s good to see that those efforts are driving good results.